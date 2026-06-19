IONOS Aktie
Marktkap. 3,69 Mrd. EURKGV 16,18 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M
ISIN DE000A3E00M1
Symbol IOSDF
IONOS Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ionos von 38,90 auf 38,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee gab seinen Prognosen für den Webhoster am Freitagnachmittag in seinem Ausblick auf den Bericht zum zweiten Quartal noch einen Feinschliff./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 15:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: IONOS Buy
|Unternehmen:
IONOS
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
38,10 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,16 €
|Abst. Kursziel*:
40,28%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,32%
|
Analyst Name:
Andrew Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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