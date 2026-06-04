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Jefferies & Company Inc.

Jungheinrich Buy

08:16 Uhr
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
Jungheinrich AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jungheinrich von 43 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Frieden im Nahen Osten sei entscheidend für eine Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr und 2027, schrieb Lucas Ferhani am Freitag in seiner Branchenanalyse. Die Warenlager-Automatisierung bleibe dank des US-Geschäfts ein Lichtblick. Er geht davon aus, dass sich Jungheinrich weiterhin insgesamt besser schlägt als Kion./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 11:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jungheinrich

Zusammenfassung: Jungheinrich Buy

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,60 €		 Abst. Kursziel*:
44,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,93%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

19.05.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
08.05.26 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
07.05.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
07.05.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
28.04.26 Jungheinrich Buy Warburg Research
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EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich signs contract for the sale of its Russian subsidiary and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Transformation programme adopted, forecast for 2025 financial year adjusted
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich leads close-to-final negotiations on the sale of its Russian subsidiary
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