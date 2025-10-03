Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Knorr-Bremse vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Der Bremsenhersteller dürfte - gestützt von einem hohen Auftragsbestand in der Zugsparte - ein solides organisches Wachstum ausweisen, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/gl

