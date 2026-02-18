Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 17,05 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen mit einem Kursziel von 117 Euro auf "Buy" belassen. Dass der Bremssystemhersteller besser als erwartet abgeschnitten habe im vierten Quartal, sei eindeutig auf das Lkw-Geschäft zurückzuführen, schrieb Lucas Ferhani Donnerstag. Die Jahresziele für 2026 entsprächen weitgehend den Erwartungen und gingen von weiterem Wachstum und Margenverbesserungen in beiden Geschäftsbereichen (Lkw und Schiene) sowie auch von einem starken Free Cashflow aus./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
117,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
102,30 €
|Abst. Kursziel*:
14,37%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
108,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,73%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
