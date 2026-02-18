DAX 25.167 -0,4%ESt50 6.077 -0,4%MSCI World 4.541 +0,0%Top 10 Crypto 8,6335 -1,8%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.696 +0,5%Euro 1,1804 +0,2%Öl 71,44 +1,6%Gold 5.016 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Siemens 723610 RENK RENK73 Microsoft 870747 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas schwächer -- Nikkei im Plus -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Siemens, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP, Carvana im Fokus
Top News
Airbus SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy Airbus SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy
TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren verloren TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren verloren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Knorr-Bremse Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
108,60 EUR +2,30 EUR +2,16 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 17,05 Mrd. EUR

KGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KBX100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KBX1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KNBHF

Jefferies & Company Inc.

Knorr-Bremse Buy

09:41 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
108,60 EUR 2,30 EUR 2,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen mit einem Kursziel von 117 Euro auf "Buy" belassen. Dass der Bremssystemhersteller besser als erwartet abgeschnitten habe im vierten Quartal, sei eindeutig auf das Lkw-Geschäft zurückzuführen, schrieb Lucas Ferhani Donnerstag. Die Jahresziele für 2026 entsprächen weitgehend den Erwartungen und gingen von weiterem Wachstum und Margenverbesserungen in beiden Geschäftsbereichen (Lkw und Schiene) sowie auch von einem starken Free Cashflow aus./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
117,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
102,30 €		 Abst. Kursziel*:
14,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
108,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,73%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

09:41 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
09:16 Knorr-Bremse Hold Warburg Research
08:56 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Knorr-Bremse Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Knorr-Bremse

Dow Jones Schlussquartal Knorr-Bremse-Aktie etwas tiefer: Schwächere Umsätze Knorr-Bremse-Aktie etwas tiefer: Schwächere Umsätze
dpa-afx Knorr-Bremse steigert Gewinn - Will 2026 zu Umsatzwachstum zurückkehren
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse auf Erfolgskurs: Gewinn und Profitabilität gesteigert
finanzen.net Ausblick: Knorr-Bremse zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Strategischer Personalcoup: DroneShield-Aktie schießt nach COO-Ernennung nach oben
finanzen.net MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor einem Jahr abgeworfen
TraderFox Stocks in Action: Rational, Befesa, PVA Tepla, Infineon, Knorr-Bremse
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX steigt am Mittwochnachmittag
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse on course for success with higher profit and profitability
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse finalizes purchase of Duagon, enhancing growth of its global rail business
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Knorr-Bremse zu myNews hinzufügen