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Jefferies & Company Inc.

Knorr-Bremse Buy

08:01 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 117 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani rechnet mit starken Ergebnissen zum zweiten Quartal, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. Das Lkw-Geschäft des Herstellers von Bremssystem dürfte Zeichen der Erholung zeigen und im zweiten Halbjahr Fahrt aufnehmen. Im Bereich Züge dürfte es weiter rund gelaufen sein./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
108,80 €		 Abst. Kursziel*:
14,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
108,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,42%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
114,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

08:01 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
22.05.26 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
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EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Marc Llistosella, buy
EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Bernd Spies, buy
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EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Bernd Spies, buy
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