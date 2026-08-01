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Symbol KNBHF

JP Morgan Chase & Co.

Knorr-Bremse Neutral

03.08.26
Knorr-Bremse Neutral
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Der Bremsenhersteller habe in der vergangenen Woche solide Kennziffern für das zweite Quartal vorgelegt, die die Erwartungen moderat übertroffen hätten, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Die für das Jahr 2030 avisierten Ziele erschienen jedoch etwas konservativ./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 02:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
104,60 €		 Abst. Kursziel*:
3,25%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
104,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,25%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

04.08.26 Knorr-Bremse Halten DZ BANK
03.08.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Marc Llistosella, buy
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