JP Morgan Chase & Co.

Knorr-Bremse Neutral

03.08.26

Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 104,60 EUR -1,60 EUR -1,51% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Der Bremsenhersteller habe in der vergangenen Woche solide Kennziffern für das zweite Quartal vorgelegt, die die Erwartungen moderat übertroffen hätten, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Die für das Jahr 2030 avisierten Ziele erschienen jedoch etwas konservativ./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 02:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG