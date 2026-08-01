Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 16,83 Mrd. EURKGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Der Bremsenhersteller habe in der vergangenen Woche solide Kennziffern für das zweite Quartal vorgelegt, die die Erwartungen moderat übertroffen hätten, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Die für das Jahr 2030 avisierten Ziele erschienen jedoch etwas konservativ./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 02:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
108,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
104,60 €
|Abst. Kursziel*:
3,25%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
104,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,25%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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