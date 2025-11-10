LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 4,81 Mrd. EURKGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum der Mieteinnahmen beschleunige sich und der Umfang der aktiv betriebenen Verkäufe übertreffe die Erwartungen, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Die neuen Zielvorgaben für 2026 deckten sich mit seinen Annahmen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG Immobilien
Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
68,65 €
|Abst. Kursziel*:
34,01%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
65,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,71%
|
Analyst Name:
Pierre-Emmanuel Clouard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LEG Immobilien
|10:21
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:21
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:21
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|11.03.24
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|11.03.24
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.23
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|15.11.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG