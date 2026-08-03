DAX 26.225 +0,9%ESt50 6.474 +0,7%MSCI World 4.910 +0,1%Top 10 Crypto 8,2400 +1,7%Nas 25.914 +2,1%Bitcoin 55.155 +0,0%Euro 1,1517 +0,0%Öl 84,65 +1,1%Gold 4.065 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Amazon 906866 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekorden -- Asiens Börsen uneins -- Palantir-Zahlen überzeugen vollständig -- Zalando engt EBIT-Ziel ein -- Lufthansa kassiert Ausblick-- ON Semi, RENK, Snap, Daimler Truck im Fokus
Top News
Continental-Aktie im Aufwärtsmodus: Gewinnsprung im zweiten Quartal überzeugt Continental-Aktie im Aufwärtsmodus: Gewinnsprung im zweiten Quartal überzeugt
Redcare Pharmacy-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats Redcare Pharmacy-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LEG Immobilien Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
52,95 EUR -0,15 EUR -0,28 %
STU
finanzen.net zero
LEG Immobilien jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 4 Mrd. EUR

KGV 3,20 Div. Rendite 3,45%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN LEG111

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000LEG1110

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LEGIF

JP Morgan Chase & Co.

LEG Immobilien Overweight

09:01 Uhr
LEG Immobilien Overweight
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
52,95 EUR -0,15 EUR -0,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht des Immobilienkonzerns sei insgesamt erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Neil Green am Dienstag. Ermutigend seien steigende Immobilienwerte./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG Immobilien

Zusammenfassung: LEG Immobilien Overweight

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
52,25 €		 Abst. Kursziel*:
70,33%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
52,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,08%
Analyst Name:
Neil Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

09:01 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:01 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
25.06.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
01.06.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu LEG Immobilien

finanzen.net AFFO belastet LEG-Aktie: Immokonzern bestätigt Ausblick 2026 trotz Rückgang im 1H LEG-Aktie: Immokonzern bestätigt Ausblick 2026 trotz Rückgang im 1H
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt LEG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 90 Euro
dpa-afx LEG Immobilien profitiert von höheren Mieten - Investitionskosten belasten
finanzen.net Ausblick: LEG Immobilien stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren verloren
TraderFox Stocks in Action: Daimler Truck, LEG Immobilien, Jungheinrich, Redcare Pharma und Traton.
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt mittags nach
finanzen.net Erste Schätzungen: LEG Immobilien gewährt Anlegern Blick in die Bücher
EQS Group EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Benzinga Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin End Week Quietly as Analyst Predicts &#39;One Last Leg Lower&#39;
EQS Group EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Will e.l.f. Beauty's Skin Care Portfolio Lead the Next Leg Up?
RSS Feed
LEG Immobilien zu myNews hinzufügen