LEG Immobilien Aktie
52,95 EUR -0,15 EUR -0,28 %
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Marktkap. 4 Mrd. EURKGV 3,20 Div. Rendite 3,45%
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LEG Immobilien Overweight
09:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
52,95 EUR -0,15 EUR -0,28%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht des Immobilienkonzerns sei insgesamt erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Neil Green am Dienstag. Ermutigend seien steigende Immobilienwerte./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG Immobilien
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Zusammenfassung: LEG Immobilien Overweight
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
89,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
52,25 €
|Abst. Kursziel*:
70,33%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
52,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
68,08%
|
Analyst Name:
Neil Green
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,77 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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