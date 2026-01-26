DAX 24.914 +0,1%ESt50 6.006 +0,2%MSCI World 4.564 +0,1%Top 10 Crypto 11,53 +0,8%Nas 23.817 +0,9%Bitcoin 74.166 +0,0%Euro 1,1991 -0,4%Öl 67,55 -0,2%Gold 5.306 +2,4%
LOréal Aktie

LOréal Aktien-Sparplan
376,05 EUR -2,20 EUR -0,58 %
STU
345,81 CHF -5,66 CHF -1,61 %
BRX
Marktkap. 204,93 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

UBS AG

LOréal Buy

08:41 Uhr
LOréal Buy
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
376,05 EUR -2,20 EUR -0,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach LVMH-Zahlen mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Die Signale für den Kosmetikhersteller aus dem Bericht des Luxuskonzerns LVMH seien durchwachsen, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend. Vor allem der erneute Rückgang im Bereich Perfumes & Cosmetics nach zwei besseren Quartalen sei enttäuschend. Das gute Abschneiden von LVMH im Selective Retailing zeuge allerdings von hoher Nachfrage nach Beauty-Produkten./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 22:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LOréal Buy

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
378,10 €		 Abst. Kursziel*:
13,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
376,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,35%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
392,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

08:41 LOréal Buy UBS AG
08:01 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
26.01.26 LOréal Hold Deutsche Bank AG
26.01.26 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

