LOréal Aktie
Marktkap. 183,77 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Hold" belassen. Das Wachstum des ersten Quartals habe über den Markterwartungen gelegen, schrieb Tom Sykes in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Umsatzzahlen. Allgemein dürfte aber hinsichtlich des weiteren Trends nicht zu viel hineininterpretiert werden./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Hold
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
360,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
373,80 €
|Abst. Kursziel*:
-3,69%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
372,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,37%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
395,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|11:01
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|LOréal Buy
|UBS AG
|09:01
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:01
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|LOréal Buy
|UBS AG
|09:01
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|LOréal Buy
|UBS AG
|09:01
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|17.04.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|22.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:01
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16.04.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG