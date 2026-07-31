LOréal Aktie
Marktkap. 205,48 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für L'Oreal nach Zahlen zum zweiten Quartal von 445 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Hautpflegesparte treibe die Marge weiter voran und sichere auch zukünftiges Wachstum, schrieb Katharina Schmenger in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der französische Kosmetikkonzern dürfte in der Lage sein, seinen Marktanteil weiter zu erhöhen. Dies sollte durch Produkteinführungen und Übernahmen getrieben sein./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 19:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Kaufen
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
393,85 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
387,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Katharina Schmenger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
404,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|20:36
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|30.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|20:36
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|30.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|20:36
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|29.07.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|08.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|29.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.