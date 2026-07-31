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LOréal Aktie

Kaufen
Verkaufen
LOréal Aktien-Sparplan
387,65 EUR +1,10 EUR +0,28 %
STU
393,85 EUR +8,20 EUR +2,13 %
GVIE
finanzen.net zero
LOréal jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 205,48 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
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WKN 853888

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ISIN FR0000120321

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Symbol LRLCF

DZ BANK

LOréal Kaufen

20:36 Uhr
LOréal Kaufen
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
387,65 EUR 1,10 EUR 0,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für L'Oreal nach Zahlen zum zweiten Quartal von 445 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Hautpflegesparte treibe die Marge weiter voran und sichere auch zukünftiges Wachstum, schrieb Katharina Schmenger in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der französische Kosmetikkonzern dürfte in der Lage sein, seinen Marktanteil weiter zu erhöhen. Dies sollte durch Produkteinführungen und Übernahmen getrieben sein./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 19:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Kaufen

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
393,85 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
387,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Katharina Schmenger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
404,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

20:36 LOréal Kaufen DZ BANK
31.07.26 LOréal Buy UBS AG
30.07.26 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
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