LOréal Aktie
Marktkap. 195,14 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Das Wachstum im Basiskonsumgütersektor sei in den letzten beiden Jahren größtenteils gedämpft gewesen, was zu einer erheblichen relativen Abwertung des Sektors beigetragen habe, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das dritte Quartal dürfte nicht die versprochene Wachstumsbeschleunigung bringen, glaubt der Experte./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Market-Perform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
410,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
367,15 €
|Abst. Kursziel*:
11,67%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
367,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,70%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
372,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
