LOréal Aktie
Marktkap. 193,7 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. L'Oreal habe die Volumina zuletzt stark verbessert und von deutlichen Marktanteilsgewinnen gesprochen./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Market-Perform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
410,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
365,30 €
|Abst. Kursziel*:
12,24%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
363,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,70%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
364,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
