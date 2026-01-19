DAX 24.880 +0,1%ESt50 5.940 -0,3%MSCI World 4.502 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.976 -0,2%Euro 1,1746 -0,1%Öl 65,26 +1,3%Gold 4.936 +0,0%
LOréal Aktie

WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

JP Morgan Chase & Co.

LOréal Neutral

14:26 Uhr
LOréal Neutral
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" belassen. Die Signale aus dem Bericht von Procter & Gamble für Europas Konsumgüterkonzerne seien durchwachsen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. Für L'Oreal seien sie positiv aufgrund der guten Entwicklung des Prestige-Beauty-Portfolios von Procter. L'Oreal-Aktien tragen aktuell den Stempel "Positive Catalyst Watch"./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 20:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LOréal Neutral

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
388,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
385,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti
-		 Ø Kursziel:
392,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

