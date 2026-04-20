LOréal Aktie

LOréal Aktien-Sparplan
364,05 EUR +17,95 EUR +5,19 %
STU
364,00 EUR +15,95 EUR +4,58 %
HAML
Marktkap. 186,86 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Trotz der aktuellen Unsicherheiten berichte der Kosmetikkonzern von einem hervorragenden Start in das neue Jahr, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Das Unternehmen zeige sich optimistisch hinsichtlich der Wachstumsaussichten des globalen Marktes für Schönheitsprodukte./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:25 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LOréal Outperform

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
361,30 €		 Abst. Kursziel*:
19,01%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
364,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,12%
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
390,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

21:01 LOréal Market-Perform Bernstein Research
21:01 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
20:31 LOréal Outperform RBC Capital Markets
17.04.26 LOréal Overweight Barclays Capital
16.04.26 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

