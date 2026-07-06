Lufthansa Aktie
Marktkap. 11,99 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa von 7,90 auf 10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften zeigen, dass die europäischen Fluggesellschaften aus dem Krisenmodus heraus und optimistischer als bisher für den Rest des Jahres seien, schrieb Alex Irving am Dienstag in seinem Branchenausblick. Das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran scheine zu halten, was die Kerosinpreise als wichtigen Kostenfaktor begünstige, aber auch Kapazitätskürzungen im Winter unwahrscheinlicher mache. Irvings bevorzugte Titel sind IAG und Ryanair. Hier sei er für den operativen Gewinn (Ebit) beziehungsweise den Nettogewinn optimistischer als der Konsens. Bei Air France-KLM belasteten derweil die Bilanz und die Barmittelabflüsse weiter, und bei Easyjet stehe die Übernahme im Fokus. Die Lufthansa versuche sich derweil inmitten der Auseinandersetzung mit den Gewerkschaften an einer Trendwende./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 05:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 05:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Patrik Stollarz / Getty Images
Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
10,15 €
|Abst. Kursziel*:
-1,53%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
10,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,45%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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