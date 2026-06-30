Lufthansa Aktie
Marktkap. 10,86 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis der Airline habe die Konsensschätzung um sechs Prozent verfehlt, schrieb Alex Irving in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Das sei zum Teil auf Streiks im Unternehmen zurückzuführen. Gut hätten sich die Umsätze im Frachtgeschäft entwickelt./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:43 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
8,42 €
|Abst. Kursziel*:
18,74%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
8,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,09%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|10:16
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|Lufthansa Sector Perform
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