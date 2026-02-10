DAX 24.899 -0,4%ESt50 6.041 -0,1%MSCI World 4.572 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.055 -0,2%Bitcoin 56.243 -2,8%Euro 1,1853 -0,4%Öl 69,79 +1,0%Gold 5.057 +0,6%
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Wall Street fällt zurück -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
JP Morgan Chase & Co.

Lufthansa Neutral

16:46 Uhr
Lufthansa Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Pilotenstreiks in dieser Woche verdeutlichten eines der andauernden Risiken für die Restrukturierungsstory der Fluggesellschaft, schrieb Analyst Harry J Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 14:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 14:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrik Stollarz / Getty Images

Zusammenfassung: Lufthansa Neutral

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
8,80 €		 Abst. Kursziel*:
-9,05%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
8,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,69%
Analyst Name:
Harry Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

16:46 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
16.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
15.01.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
14.01.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

