DAX 23.710 -0,4%ESt50 5.365 +0,0%Top 10 Crypto 15,80 +0,0%Dow 45.515 +0,3%Nas 21.799 +0,5%Bitcoin 95.977 +0,8%Euro 1,1745 -0,1%Öl 66,66 +0,6%Gold 3.650 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir, Alibaba, Allianz im Fokus
Top News
DEUTZ-Aktie unter Druck: Kapitalerhöhung für Übernahme gestartet DEUTZ-Aktie unter Druck: Kapitalerhöhung für Übernahme gestartet
Alibaba-Aktie deutlich höher: Tochter Ant plant offenbar die Tokenisierung von Energieanlagen Alibaba-Aktie deutlich höher: Tochter Ant plant offenbar die Tokenisierung von Energieanlagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
528,20 EUR -3,80 EUR -0,71 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 68,92 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 843002

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008430026

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MURGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

12:36 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
528,20 EUR -3,80 EUR -0,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re angesichts einer hauseigenen Rückversicherungs-Konferenz in Monte Carlo auf "Hold" mit einem Kursziel von 629 Euro belassen. Ein wichtiges Fazit vom ersten Tag sei, dass sich der allgemeine Trend sinkender Preise zwar wahrscheinlich fortsetzen wird, schrieb Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Generell blieben die Marktbedingungen jedoch relativ gut und die für Rückversicherungsleistungen gezahlten Preise seien immer noch risikogemäß./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
629,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
529,00 €		 Abst. Kursziel*:
18,90%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
528,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,08%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
576,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

12:36 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
11.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
11.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Delivery Hero

finanzen.net Frühes Investment MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Delivery Hero-Investment von vor 5 Jahren eingebracht MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Delivery Hero-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen
dpa-afx Delivery Hero-Aktie erholt sich - Jefferies bleibt positiv
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Q2 and H1 2025 financial results: Delivery Hero accelerates growth and expands profitability, updates full-year guidance
EQS Group EQS-Adhoc: Delivery Hero SE updates FY 2025 guidance to reflect foreign exchange rate headwinds, now expecting lower adjusted EBITDA and Free Cash Flow
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Delivery Hero zu myNews hinzufügen