Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 68,92 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re angesichts einer hauseigenen Rückversicherungs-Konferenz in Monte Carlo auf "Hold" mit einem Kursziel von 629 Euro belassen. Ein wichtiges Fazit vom ersten Tag sei, dass sich der allgemeine Trend sinkender Preise zwar wahrscheinlich fortsetzen wird, schrieb Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Generell blieben die Marktbedingungen jedoch relativ gut und die für Rückversicherungsleistungen gezahlten Preise seien immer noch risikogemäß./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 17:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
629,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
529,00 €
|Abst. Kursziel*:
18,90%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
528,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,08%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
576,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
