DZ BANK

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen

10.08.26

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach Halbjahreszahlen beim fairen Aktienwert von 625 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Rückversicherer habe exzellent abgeschnitten, aber der Preistrend zeige nach unten, schrieb Thorsten Wenzel am Montag in seiner Nachbetrachtung. Die Preiserosion in der Schaden-Rückversicherung beschleunigte sich. Zudem lege die Solvabilitätsquote weit über der Zielgröße noch höhere Aktienrückkäufe nahe, um das Wachstumsziel beim Gewinn je Aktie zu erreichen. Derweil seien die Papiere attraktiv bewertet, und der Experte hob die hohe Ausschüttungsrendite hervor./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 09:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 09:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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