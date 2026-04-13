Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX startet fester -- Asiens Börsen mit Gewinnen - KOSPI mit Rekordhoch -- Lufthansa-Kabinenpersonal folgt Piloten in den Streik -- Ölpreise, Kryptos, Dell, HP im Fokus
Ausblick: Bank of America gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Hoffnung auf weitere US-Iran-Gespräche verleiht Rückenwind: DAX mit festem Start
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

55,24 EUR +0,89 EUR +1,64 %
Marktkap. 51,58 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

Barclays Capital

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight

08:36 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
55,24 EUR 0,89 EUR 1,64%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Mercedes-Benz anlässlich einer Telefonkonferenz vor den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das erste Jahresviertel des Autobauers sollte den Tiefpunkt des Jahres 2026 markieren, schrieb Henning Cosman in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Marge dürfte in der unteren Hälfte der für das laufende Geschäftsjahr avisierten Zielspanne von 3 bis 5 Prozent liegen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 19:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
54,24 €		 Abst. Kursziel*:
1,40%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
55,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,43%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

08:56 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
08:36 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight Barclays Capital
08:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
13.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
09.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
