Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Donnerstagmittag So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Donnerstagmittag
freenet-Aktie gefragt: Übernahme des Deutschland-Geschäfts von mobilezone vereinbart freenet-Aktie gefragt: Übernahme des Deutschland-Geschäfts von mobilezone vereinbart
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

WKN 850739

ISIN FR0000121261

Symbol MGDDF

Deutsche Bank AG

12:11 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die am 22. Oktober anstehenden Umsatzzahlen des Reifenherstellers dürften auch für das dritte Quartal einen Rückgang belegen, da die Volumenentwicklung und Wechselkurseffekte weiter belasteten, schrieb Christoph Laskawi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Weiterhin bestünden Risiken für die Jahresziele, deren Senkung der Markt bereits erwarte. Das Anlagevotum begründete er mit der Bewertung der Aktie./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

