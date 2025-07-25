Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie
WKN 850739
ISIN FR0000121261
Symbol MGDDF
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die am 22. Oktober anstehenden Umsatzzahlen des Reifenherstellers dürften auch für das dritte Quartal einen Rückgang belegen, da die Volumenentwicklung und Wechselkurseffekte weiter belasteten, schrieb Christoph Laskawi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Weiterhin bestünden Risiken für die Jahresziele, deren Senkung der Markt bereits erwarte. Das Anlagevotum begründete er mit der Bewertung der Aktie./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|12:11
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|UBS AG
|18.08.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight
|Barclays Capital
|01.07.24
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.24
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight
|Barclays Capital
|08.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.