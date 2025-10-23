Deutsche Bank AG

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

13:56 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Michelin vor Zahlen für 2025 von 31 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Reifenhersteller dürfte im zweiten Halbjahr sein Gewinntief durchlaufen haben, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den im Herbst vorgestellten Ausblick für 2026 dürfte das Unternehmen bestätigten. Für den Jahresverlauf sieht der Experte Spielraum für weitere Aktienrückkaufankündigungen./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET

