Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

Jefferies & Company Inc.

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

17:36 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Aussagen des großen Kautschukproduzenten SRI Trang zu rückläufigen Volumina und schwacher Nachfrage deuteten auf niedrigere Importe der EU und USA hin, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Davon könnten lokale Produzenten wie Michelin und Continental profitieren./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

17:36 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Jefferies & Company Inc.
16.12.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
10.12.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight Barclays Capital
09.12.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

dpa-afx ROUNDUP: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Michelin stabil trotz Zielsenkung 2026 - Cashpolitik im Fokus
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Michelin nach Zielsenkung unter Druck - Conti auch schwach
dpa-afx WDH: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel
dpa-afx Michelin-Aktie fällt nach Prognosesenkung - auch Continental und Pirelli unter Druck
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Michelin auf 38 Euro - 'Buy'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 37 Euro
dpa-afx Michelin-Aktie unter Druck - Continental-Aktie dreht ins Plus
Financial Times Merlin Labron-Johnson, the Michelin-starred chef who bakes gifts
Korea Times Lotte launches special hotel packages to celebrate double Michelin Key win
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
