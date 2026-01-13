Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie
WKN 850739
ISIN FR0000121261
Symbol MGDDF
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin von 28 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien hätten nach der Gewinnwarnung verlorenen Boden wieder gutgemacht - unter anderem in Erwartung einer starken Geschäftserholung 2026/27, schrieb Jose Asumendi am Sonntagabend. Er hob seine Schätzungen für den Reifenkonzern um 2 Prozent an. Die Aktienbewertung liege allerdings auf dem höchsten Niveau seit 2021./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 23:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung:
|Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
