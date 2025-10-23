Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie
WKN 850739
ISIN FR0000121261
Symbol MGDDF
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin nach zwei Zukäufen des Reifenkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Ein Bewertungsanstieg sei unwahrscheinlich, solange die Möglichkeit weiterer Akquisitionen bestehe, schrieb David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
