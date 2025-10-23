DAX 24.945 +0,3%ESt50 5.925 +0,0%MSCI World 4.487 +0,2%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 80.185 +0,0%Euro 1,1708 -0,1%Öl 62,20 +0,7%Gold 4.467 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 adidas A1EWWW ExxonMobil 852549 Chevron 852552 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX markiert neue Rekordhochs -- US-Börsen kaum bewegt erwartet -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
BMW-Aktie um Nulllinie: US-Absatz 2025 zum dritten Mal in Folge gesteigert BMW-Aktie um Nulllinie: US-Absatz 2025 zum dritten Mal in Folge gesteigert
Infineon-Aktie mit deutlichem Kursplus: Positiver Ausblick von Microchip Technology schiebt an Infineon-Aktie mit deutlichem Kursplus: Positiver Ausblick von Microchip Technology schiebt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Bei einem anderen Broker handeln Smartphone
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850739

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121261

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MGDDF

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
UBS AG

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

14:46 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin nach zwei Zukäufen des Reifenkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Ein Bewertungsanstieg sei unwahrscheinlich, solange die Möglichkeit weiterer Akquisitionen bestehe, schrieb David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 07:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

14:46 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral UBS AG
05.01.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Jefferies & Company Inc.
16.12.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

dpa-afx ROUNDUP: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Michelin stabil trotz Zielsenkung 2026 - Cashpolitik im Fokus
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Michelin nach Zielsenkung unter Druck - Conti auch schwach
dpa-afx WDH: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel
dpa-afx Michelin-Aktie fällt nach Prognosesenkung - auch Continental und Pirelli unter Druck
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Michelin auf 38 Euro - 'Buy'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 37 Euro
dpa-afx Michelin-Aktie unter Druck - Continental-Aktie dreht ins Plus
Financial Times Merlin Labron-Johnson, the Michelin-starred chef who bakes gifts
Korea Times Lotte launches special hotel packages to celebrate double Michelin Key win
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
RSS Feed
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) zu myNews hinzufügen