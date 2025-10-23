DAX 25.401 +0,0%ESt50 6.020 +0,1%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 +1,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.847 +0,9%Euro 1,1666 +0,0%Öl 64,93 +1,0%Gold 4.580 -0,4%
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

ISIN FR0000121261

UBS AG

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

12:06 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die harte Realität werde die Anleger dieses Jahr wohl früh treffen, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Autobranchenstudie. Die Ausblicke der Unternehmen könnten insgesamt enttäuschen und die Markterwartungen für 2026 daher sinken. Vor allem das China-Geschäft dürfte auf den Erwartungen für die deutschen Autobauer lasten, Reifenhersteller dürften ein eher schwieriges erstes Halbjahr haben und bei den Zulieferern fehle voraussichtlich Luft nach oben für die Gewinnmargen./mis/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

12:06 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral UBS AG
09:41 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
09:41 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight Barclays Capital
09:36 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Jefferies & Company Inc.
08:46 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Michelin mit 'Hold' und Ziel 28 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Michelin stabil trotz Zielsenkung 2026 - Cashpolitik im Fokus
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Michelin nach Zielsenkung unter Druck - Conti auch schwach
dpa-afx WDH: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel
dpa-afx Michelin-Aktie fällt nach Prognosesenkung - auch Continental und Pirelli unter Druck
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Michelin auf 38 Euro - 'Buy'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 37 Euro
Financial Times Merlin Labron-Johnson, the Michelin-starred chef who bakes gifts
Korea Times Lotte launches special hotel packages to celebrate double Michelin Key win
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
