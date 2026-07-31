Jefferies & Company Inc.

National Grid Hold

10:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für National Grid von 1410 auf 1300 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Ahmed Farman begründete das niedrigere Kursziel mit einer grundsätzlich überarbeiteten Bewertung des Stromerzeugers und Netzbetreibers. Auf kurze Sicht mangele es an unterstützenden regulatorischen Vorgaben, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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