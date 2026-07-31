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Symbol NGGTF

Jefferies & Company Inc.

National Grid Hold

10:36 Uhr
National Grid Hold
Aktie in diesem Artikel
National Grid plc
13,81 EUR -0,10 EUR -0,72%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für National Grid von 1410 auf 1300 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Ahmed Farman begründete das niedrigere Kursziel mit einer grundsätzlich überarbeiteten Bewertung des Stromerzeugers und Netzbetreibers. Auf kurze Sicht mangele es an unterstützenden regulatorischen Vorgaben, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: National Grid Hold

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
13,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
13,86 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,55 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

10:36 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 National Grid Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
01.07.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
01.07.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
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