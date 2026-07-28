DAX 25.602 +0,6%ESt50 6.343 +1,5%MSCI World 4.791 +1,0%Top 10 Crypto 8,4010 +3,1%Nas 24.943 +2,1%Bitcoin 56.213 +0,8%Euro 1,1510 +0,5%Öl 90,25 -0,5%Gold 4.091 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 adidas A1EWWW SAP 716460 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Bilanzflut: DAX fester -- Wall Street im Plus -- BMW mit Gewinnrückgang -- adidas-Ergebnisentwicklung ausgebremst -- Microsoft überzeugt -- SpaceX, Meta, NVIDIA, AMD, Micron, Robinhood, T3 im Fokus
Top News
In eigener Sache: Neue Funktionen als Erstes testen und bewerten In eigener Sache: Neue Funktionen als Erstes testen und bewerten
SpaceX-Aktie zieht an: Milliardenauftrag der Space Force verleiht Rückenwind SpaceX-Aktie zieht an: Milliardenauftrag der Space Force verleiht Rückenwind
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nemetschek Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nemetschek Aktien-Sparplan
58,55 EUR -8,55 EUR -12,74 %
STU
finanzen.net zero
Nemetschek jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 7,59 Mrd. EUR

KGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 645290

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006452907

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NEMTF

Jefferies & Company Inc.

Nemetschek SE Buy

16:41 Uhr
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
58,55 EUR -8,55 EUR -12,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Bausoftwareanbieter habe solide angeschnitten, schrieb Charles Brennan am Donnerstag. Der Umsatz habe leicht positiv überrascht./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Buy

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
59,10 €		 Abst. Kursziel*:
18,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
58,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,56%
Analyst Name:
Charles Brennan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

16:41 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
09:16 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Nemetschek Sell UBS AG
15.07.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nemetschek SE

finanzen.net Wachstumskurs Nemetschek-Aktie schwächer: Ergebnis von Sondereffekt belastet Nemetschek-Aktie schwächer: Ergebnis von Sondereffekt belastet
dpa-afx ROUNDUP 2: Nemetschek legt kräftig zu - Aktie fällt nach gutem Lauf deutlich
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verliert am Nachmittag kräftig
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX nachmittags
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Abschläge
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich mittags leichter
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag tiefrot
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nemetschek auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro
EQS Group EQS-News: Nemetschek Group: Successful First Half of 2026 with Continued Strong Profitable Growth
EQS Group EQS-Adhoc: Nemetschek SE expands outlook for financial year 2026 following the acquisition of HCSS and fully confirms organic outlook
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Nemetschek Group Successfully Completes Acquisition of HCSS
RSS Feed
Nemetschek SE zu myNews hinzufügen