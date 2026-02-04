DAX 25.278 +1,1%ESt50 6.103 +1,4%MSCI World 4.533 +0,6%Top 10 Crypto 8,7910 +0,4%Nas 22.715 +0,6%Bitcoin 56.235 -1,2%Euro 1,1786 -0,6%Öl 70,44 +4,6%Gold 4.981 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow fester -- DAX schließt stärker -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palantir, thyssenkrupp, Meta, NVIDIA, Palo Alto, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer im Fokus
Top News
Bitcoin-Korrektur trifft auch Top 10 Crypto-ETP von finanzen.net - Einstiegschance für Krypto-Anleger? Bitcoin-Korrektur trifft auch Top 10 Crypto-ETP von finanzen.net - Einstiegschance für Krypto-Anleger?
Hot Stocks heute: DAX vor Rekordhoch - Bayer zahlt, Netflix unter Druck, Barrick mit Gold-Fantasie Hot Stocks heute: DAX vor Rekordhoch - Bayer zahlt, Netflix unter Druck, Barrick mit Gold-Fantasie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nestlé Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nestlé Aktien-Sparplan
87,03 EUR +0,39 EUR +0,45 %
STU
78,40 CHF -0,62 CHF -0,78 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 222,07 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Q4DC

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0038863350

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NSRGF

JP Morgan Chase & Co.

Nestlé Neutral

21:01 Uhr
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
87,03 EUR 0,39 EUR 0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle mit Blick auf Änderungen im Verwaltungsrat auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Diese kämen eher einer Weiterentwicklung gleich als einem Schrittwechsel, schrieb Celine Pannuti in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Frühere Änderungen bei Konsumgüterherstellern wie Danone und Unilever seien tiefgreifender gewesen./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 18:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Neutral

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
78,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
14,80%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
78,40 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
14,80%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

21:01 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:36 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
16.02.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Nestlé Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

finanzen.net Lukrative Nestlé-Anlage? SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren abgeworfen SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel 90 Franken
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SMI verbucht schlussendlich Gewinne
finanzen.net Freundlicher Handel: SLI letztendlich mit Kursplus
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé büßt am Nachmittag ein
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittwochmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Börse Zürich: SMI zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen
finanzen.net SIX-Handel: SLI-Anleger greifen zum Start zu
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Dow Jones Press Release: Nestle: Nestlé proposes Ma. Fatima D. Francisco and Thomas Jordan for election to its Board of Directors; updates its governance practices
Financial Times New Nestlé boss plots overhaul to reignite growth
Financial Times Nestlé and Danone hit by backlash over contaminated baby formula
EN, TheGuardian FSA confirms presence of toxin in some Nestlé SMA baby formula products
Benzinga Deal Dispatch: Billionaire Circles Cricket&#39;s RCB, Nestlé Water Sale Heats Up
Financial Times Nestlé chief blames Trump for company going quiet on sustainability
Financial Times Nestlé risks SFr1bn sales hit from infant formula recall
Korea Times Nestle recalls infant formula batches across Europe over toxin risk
RSS Feed
Nestlé SA (Nestle) zu myNews hinzufügen