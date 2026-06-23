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Nordea Bank Abp Registered Aktie

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16,25 EUR -0,26 EUR -1,54 %
STU
14,97 CHF -0,12 CHF -0,76 %
BRX
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Nordea Bank Abp Registered jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 56,96 Mrd. EUR

KGV 11,54 Div. Rendite 5,97%
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WKN A2N6F4

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ISIN FI4000297767

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Symbol NBNKF

Goldman Sachs Group Inc.

Nordea Bank Abp Registered Neutral

13:51 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nordea Bank Abp Registered Shs
16,25 EUR -0,26 EUR -1,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea von 16,75 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Sofie Peterzens hob ihre Ergebnisprognosen bis 2028 am Mittwoch in einem Ausblick auf den nächsten Zwischenbericht der Bank leicht an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 11:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Neutral

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
17,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
16,43 €		 Abst. Kursziel*:
6,48%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
16,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,69%
Analyst Name:
Sofie Peterzens 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

13:51 Nordea Bank Abp Registered Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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06.05.26 Nordea Bank Abp Registered Underweight Barclays Capital
23.04.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
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