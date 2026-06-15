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Nordex Aktie

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48,84 EUR +1,38 EUR +2,91 %
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Jefferies & Company Inc.

Nordex Buy

12:56 Uhr
Nordex Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
48,84 EUR 1,38 EUR 2,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex anlässlich der US-Aufträge im Gesamtumfang von 484 Megawatt mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Constantin Hesse betonte, dass er sich normalerweise nicht zu einzelnen Aufträgen äußere. Die aktuelle Ankündigung des Windturbinen-Herstellers sende aber ein positives Signal zum US-Markteintritt, schrieb er am Montag. Er sieht nun Potenzial über das Vorjahresniveau des Auftragseingangs hinaus./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,54 €		 Abst. Kursziel*:
17,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,71%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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