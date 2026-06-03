Novartis Aktie
Marktkap. 225,26 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Der Entwicklungschef habe sich sehr positiv zum Sicherheitsprofil von Remibrutinib geäußert, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend nach einer Gesprächsrunde mit Shreeram Aradhye. Man wolle eine "blitzsaubere" Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitor-Therapie gegen Multiple Sklerose, ohne das Risiko von Leberschädigungen wie bei Konkurrenzprodukten./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Hold
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
110,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
113,52 CHF
|Abst. Kursziel*:
-3,10%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,63 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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