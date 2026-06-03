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Symbol NVSEF

Jefferies & Company Inc.

Novartis Hold

08:01 Uhr
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
124,34 EUR 0,18 EUR 0,14%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Der Entwicklungschef habe sich sehr positiv zum Sicherheitsprofil von Remibrutinib geäußert, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend nach einer Gesprächsrunde mit Shreeram Aradhye. Man wolle eine "blitzsaubere" Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitor-Therapie gegen Multiple Sklerose, ohne das Risiko von Leberschädigungen wie bei Konkurrenzprodukten./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Hold

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
110,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
113,52 CHF		 Abst. Kursziel*:
-3,10%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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