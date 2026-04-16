Novo Nordisk Aktie

Marktkap. 154,84 Mrd. EUR

KGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Neutral

14:46 Uhr
Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. In den erfolgreichen Daten der Phase-III-Studie mit dem Präparat Etavopivat zur Behandlung der Sichelzellkrankheit sehe er eine Bestätigung für einen weiteren Wachstumsmotor im Bereich seltener Krankheiten, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 12:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 12:04 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
250,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
34,25 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
312,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

14:46 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:41 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
15.04.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
10.04.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
02.04.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

