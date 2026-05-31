Philips Aktie
Marktkap. 22,74 Mrd. EURKGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Philips von 31,50 auf 32,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch im zweiten Quartal dürfte der Medizintechnikkonzern Fortschritte gemacht haben, schrieb Richard Felton am Mittwochabend in seinem Ausblick auf den Bericht./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 22:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Buy
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,66 €
|Abst. Kursziel*:
35,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,02%
|
Analyst Name:
Richard Felton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|08:51
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|08:51
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|08:51
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Philips Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|23.06.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG