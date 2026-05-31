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Philips Aktie

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Philips Aktien-Sparplan
23,70 EUR +0,19 EUR +0,81 %
STU
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Marktkap. 22,74 Mrd. EUR

KGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
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WKN 940602

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Symbol RYLPF

Goldman Sachs Group Inc.

Philips Buy

08:51 Uhr
Philips Buy
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
23,70 EUR 0,19 EUR 0,81%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Philips von 31,50 auf 32,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch im zweiten Quartal dürfte der Medizintechnikkonzern Fortschritte gemacht haben, schrieb Richard Felton am Mittwochabend in seinem Ausblick auf den Bericht./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 22:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Buy

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,66 €		 Abst. Kursziel*:
35,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,02%
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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