DAX 24.292 -0,5%ESt50 5.465 -0,3%Top 10 Crypto 15,87 +2,4%Dow 44.922 +0,0%Nas 21.315 -1,5%Bitcoin 97.808 +1,0%Euro 1,1640 -0,1%Öl 66,47 +0,8%Gold 3.324 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Intel 855681 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX im Minus -- Japans Börse schließt in Rot -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Nur für kurze Zeit: Dreifach-Bonus für Neukunden - jetzt Sommergeschenk sichern Nur für kurze Zeit: Dreifach-Bonus für Neukunden - jetzt Sommergeschenk sichern
Rote Vorzeichen: DAX verliert und wartet auf Zeichen von der US-Notenbank Rote Vorzeichen: DAX verliert und wartet auf Zeichen von der US-Notenbank
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Porsche Aktie

Kaufen
Verkaufen
Porsche Aktien-Sparplan
46,97 EUR +0,05 EUR +0,11 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 42,63 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PAG911

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PAG9113

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DRPRF

Warburg Research

Porsche Hold

10:26 Uhr
Porsche Hold
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46,97 EUR 0,05 EUR 0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Porsche AG mit "Hold" und einem Kursziel von 41 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach einer Dekade kommerziellen und finanziellen Erfolgs seien die Marktentwicklungen mit der Strategie des Sportwagenbauers kollidiert, deren Neukalibrierung Wachstum und Margen auf Jahre hinaus belasten dürfte, schrieb Fabio Hölscher in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Wie lange diese Phase andauern werde, sei zudem ungewiss und auch abhängig von geopolitischen Entwicklungen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Porsche

Zusammenfassung: Porsche Hold

Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
47,40 €		 Abst. Kursziel*:
-13,50%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
46,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,71%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

10:26 Porsche Hold Warburg Research
06.08.25 Porsche Verkaufen DZ BANK
04.08.25 Porsche Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.25 Porsche Buy Deutsche Bank AG
31.07.25 Porsche Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

TraderFox Aktienscreening Die Top-5-Wachstumsaktien in Deutschland Die Top-5-Wachstumsaktien in Deutschland
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start leichter
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich leichter
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX am Dienstagmittag im Minus
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX in der Gewinnzone
finanzen.net TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Freitagshandels in Grün
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Minus
EQS Group EQS-News: SUSS finishes first half of the year with significant sales growth
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: SUSS adjusts its guidance for gross profit margin and EBIT margin in financial year 2025
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Annual General Meeting approves dividend proposal and re-elects Jan Smits to the Supervisory Board
EQS Group EQS-News: SUSS presents the XBC300 Gen2 D2W platform &#8211; the integrated and precise solution for the future of die-to-wafer hybrid bonding
EQS Group EQS-News: SUSS continues high sales growth in the first quarter of 2025
RSS Feed
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) zu myNews hinzufügen