Porsche vz. Aktie
Marktkap. 37,8 Mrd. EURKGV 95,94
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG nach Indikationen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die operative Profitabilität (Ebit) auf Konzernebene dürften sich demnach eher am oberen Ende der in Aussicht gestellten Zielspanne orientieren, schrieb Stephen Reitman am Montagabend./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Market-Perform
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
43,10 €
|Abst. Kursziel*:
4,41%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
43,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,60%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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