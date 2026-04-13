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Marktkap. 37,8 Mrd. EUR

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Bernstein Research

Porsche vz Market-Perform

10:16 Uhr
Porsche vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43,02 EUR 1,39 EUR 3,34%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG nach Indikationen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die operative Profitabilität (Ebit) auf Konzernebene dürften sich demnach eher am oberen Ende der in Aussicht gestellten Zielspanne orientieren, schrieb Stephen Reitman am Montagabend./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:22 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Market-Perform

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
43,10 €		 Abst. Kursziel*:
4,41%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
43,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,60%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

10:16 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
08:46 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
08:01 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09.04.26 Porsche vz. Neutral UBS AG
07.04.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
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