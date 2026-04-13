Bernstein Research

Porsche vz Market-Perform

10:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG nach Indikationen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die operative Profitabilität (Ebit) auf Konzernebene dürften sich demnach eher am oberen Ende der in Aussicht gestellten Zielspanne orientieren, schrieb Stephen Reitman am Montagabend./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:22 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com