Prosus Aktie
Marktkap. 81,86 Mrd. EURKGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
Prosus Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen mit einem Kursziel von 66,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Jahreszahlen ließen auf ein zweites Halbjahr über den Konsensschätzungen schließen, schrieb Giles Thorne am Montag. Was den Ausblick betrifft, habe sich das Tech-Beteiligungsunternehmen nur auf qualitative Aussagen eingelassen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Prosus Buy
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
66,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
38,56 €
|Abst. Kursziel*:
72,46%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
38,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
71,22%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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