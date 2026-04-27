Jefferies & Company Inc.

QIAGEN Buy

08:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" mit einem Ziel von 59 US-Dollar belassen. Der Diagnostikspezialist habe mit dem Quartalsumsatz und dem gesenkten Wachstumsziel negativ überrascht, schrieb Tycho Peterson in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er rechnet mit einer schwachen Kursreaktion./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 20:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 20:43 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: QIAGEN