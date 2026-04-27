QIAGEN Aktie
Marktkap. 6,75 Mrd. EURKGV 23,17
WKN A41HBE
ISIN NL0015002SN0
Symbol QGEN
QIAGEN Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" mit einem Ziel von 59 US-Dollar belassen. Der Diagnostikspezialist habe mit dem Quartalsumsatz und dem gesenkten Wachstumsziel negativ überrascht, schrieb Tycho Peterson in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er rechnet mit einer schwachen Kursreaktion./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 20:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 20:43 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: QIAGEN
Zusammenfassung: QIAGEN Buy
|Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,24 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
30,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Tycho Peterson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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