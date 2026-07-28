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Symbol RNSDF

JP Morgan Chase & Co.

Renault Overweight

21:26 Uhr
Renault Overweight
Aktie in diesem Artikel
Renault S.A.
28,10 EUR 0,94 EUR 3,46%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Jose M Asumendi attestierte dem Autobauer in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung ein solides erstes Halbjahr mit Resultaten, die die Erwartungen übertroffen hätten. Das Unternehmen habe zudem einen starken Free Cashflow im Automobilgeschäft erzielt./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Renault Overweight

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
27,94 €		 Abst. Kursziel*:
61,06%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
28,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,14%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

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02.07.26 Renault Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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