DAX 25.642 +0,7%ESt50 6.353 +1,7%MSCI World 4.804 +1,3%Top 10 Crypto 8,3945 +1,6%Nas 25.038 +2,4%Bitcoin 56.248 +0,9%Euro 1,1510 +0,5%Öl 89,84 -1,0%Gold 4.106 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 adidas A1EWWW SAP 716460 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BASF BASF11 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Bilanzflut: DAX fester -- Wall Street im Plus -- BMW mit Gewinnrückgang -- adidas-Ergebnisentwicklung ausgebremst -- Microsoft überzeugt -- Meta, NVIDIA, AMD, Micron, Robinhood, T3 im Fokus
Top News
BMW-Aktie stabil: Gewinnrückgang im zweiten Quartal - schwaches China-Geschäft belastet BMW-Aktie stabil: Gewinnrückgang im zweiten Quartal - schwaches China-Geschäft belastet
adidas-Aktie verliert zweistellig: Höhere Kosten bremsen Ergebnisentwicklung - Umsatzprognose erhöht adidas-Aktie verliert zweistellig: Höhere Kosten bremsen Ergebnisentwicklung - Umsatzprognose erhöht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Renault Aktie

Kaufen
Verkaufen
Renault Aktien-Sparplan
28,07 EUR -0,03 EUR -0,11 %
STU
26,09 CHF -0,06 CHF -0,22 %
BRX
finanzen.net zero
Renault jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 7,87 Mrd. EUR

Div. Rendite 6,21%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 893113

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000131906

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNSDF

JP Morgan Chase & Co.

Renault Overweight

13:36 Uhr
Renault Overweight
Aktie in diesem Artikel
Renault S.A.
28,07 EUR -0,03 EUR -0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Autokonzern habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Free Cashflow sei stark ausgefallen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Renault Overweight

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
27,90 €		 Abst. Kursziel*:
61,29%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
28,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,31%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

13:36 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Renault Outperform Bernstein Research
03.07.26 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Renault Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Renault S.A.

dpa-afx Zahlen präsentiert Effektiv gespart, dennoch Marge verloren: Renault-Aktie gibt nach Effektiv gespart, dennoch Marge verloren: Renault-Aktie gibt nach
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich fester
finanzen.net Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsstart in der Gewinnzone
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Renault auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht letztendlich Abschläge
finanzen.net Börse Paris in Rot: CAC 40 liegt am Nachmittag im Minus
finanzen.net Börse Paris: CAC 40 zeigt sich mittags schwächer
finanzen.net CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Renault von vor 3 Jahren angefallen
finanzen.net CAC 40 aktuell: Börsianer lassen CAC 40 zum Start des Mittwochshandels steigen
Korea Times Renault Korea enters police patrol vehicle market with Grand Koleos
Zacks Should Value Investors Buy RENAULT (RNLSY) Stock?
Korea Times Renault Korea's Filante puts comfort at heart of everyday mobility
Zacks Are Investors Undervaluing RENAULT (RNLSY) Right Now?
Korea Times Renault Korea's June sales plunge 45 % on weak demand
Business Times Renault plans 800 engineering job cuts in France amid intense Chinese competition
Zacks Is RENAULT (RNLSY) Stock Undervalued Right Now?
Financial Times Renault to abstain on Nissan board appointment
RSS Feed
Renault S.A. zu myNews hinzufügen