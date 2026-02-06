DAX 24.721 +0,9%ESt50 5.998 +1,2%MSCI World 4.529 +1,7%Top 10 Crypto 9,1235 +9,5%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 57.935 -2,9%Euro 1,1809 +0,0%Öl 68,05 +1,1%Gold 4.959 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Stellantis A2QL01 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow erstmals über 50.000 Punkten -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon, PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Jetzt Startbonus bei finanzen.net ZERO sichern: MSCI World ETF oder Gratis-Aktie geschenkt Jetzt Startbonus bei finanzen.net ZERO sichern: MSCI World ETF oder Gratis-Aktie geschenkt
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 6 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 6 im Überblick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RENK Aktie

Kaufen
Verkaufen
RENK Aktien-Sparplan
54,75 EUR +3,26 EUR +6,33 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,16 Mrd. EUR

KGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN RENK73

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000RENK730

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNKGF

Jefferies & Company Inc.

RENK Buy

08:01 Uhr
RENK Buy
Aktie in diesem Artikel
RENK
54,75 EUR 3,26 EUR 6,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach einer Analystenveranstaltung zu den anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Es sei durchgesickert, dass die Zahlen für das vierte Quartal die Erwartungen erfüllen oder sogar überschreiten sollten, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Solche Aussagen seiend nach zuletzt enttäuschten Reaktionen auf Rheinmetall beruhigend./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 13:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 13:44 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Buy

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,00 €		 Abst. Kursziel*:
36,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,99%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
70,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

08:01 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
06.02.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 RENK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu RENK

dpa-afx Analystenmeinung RENK-Aktie profitiert von Analysten-Empfehlung - Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS, CSG und OHB ziehen mit RENK-Aktie profitiert von Analysten-Empfehlung - Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS, CSG und OHB ziehen mit
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Gewinne
finanzen.net RENK Aktie News: RENK am Freitagnachmittag mit sattem Kursplus
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX
TraderFox Stocks in Action: Vinci, Renk, Bayer, Lufthansa, Bechtle
TraderFox RENK: Weltweit führender Anbieter von Antriebslösungen befindet sich im Superzyklus!
finanzen.net RENK-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 06.02.26
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX am Freitagmittag mit Kursplus
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, sell
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, buy
RSS Feed
RENK zu myNews hinzufügen