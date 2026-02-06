RENK Aktie
Marktkap. 5,16 Mrd. EURKGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach einer Analystenveranstaltung zu den anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Es sei durchgesickert, dass die Zahlen für das vierte Quartal die Erwartungen erfüllen oder sogar überschreiten sollten, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Solche Aussagen seiend nach zuletzt enttäuschten Reaktionen auf Rheinmetall beruhigend./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 13:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 13:44 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RENK Group AG
Zusammenfassung: RENK Buy
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,00 €
|Abst. Kursziel*:
36,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
54,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,99%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
70,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RENK
|08:01
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|RENK Hold
|Warburg Research