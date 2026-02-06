Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach einer Analystenveranstaltung zu den anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Es sei durchgesickert, dass die Zahlen für das vierte Quartal die Erwartungen erfüllen oder sogar überschreiten sollten, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Solche Aussagen seiend nach zuletzt enttäuschten Reaktionen auf Rheinmetall beruhigend./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 13:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 13:44 / ET

