Richemont Aktie
Marktkap. 98,29 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Franken belassen. Trotz der kurzfristigen Chancen durch eine höhere US-Nachfrage, deren Nachhaltigkeit indes diskutabel sei, habe der europäische Luxusgütersektor seit Jahresbeginn abgewertet, schrieb James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Von einem aktiengetriebenen Wertaufbau profitiere in China nur eine Minderheit - der stagnierende Immobiliensektor bleibe ein Hindernis für einen breiteren Wiedereinstieg der Anleger. Der Experte erwartet ein weiteres schwankungsanfälliges Jahr für die Branche. Hermes sollte von einer vergleichsweise zahlungskräftigen Kundschaft profitieren, weshalb er die Aktie nun zum Kauf empfiehlt. Zudem bevorzugt er Richemont gegenüber LVMH und Moncler./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Buy
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
190,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
152,65 CHF
|Abst. Kursziel*:
24,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
179,71 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Richemont
|09:31
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.19
|Richemont Sell
|UBS AG
|15.09.16
|Richemont Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.16
|Richemont Sell
|S&P Capital IQ
|05.08.16
|Richemont verkaufen
|Macquarie Research
|24.05.16
|Richemont Underperform
|Macquarie Research
|21.01.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)