DAX 24.907 +0,0%ESt50 5.952 +0,1%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.295 +1,8%Euro 1,1851 -0,3%Öl 65,66 -1,0%Gold 5.096 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
CSG Group A420X0 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 adidas A1EWWW BASF BASF11 RENK RENK73 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asien unentschlossen -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie profitiert: KI-Einsatz wird verstärkt - Weniger Filialen Deutsche Bank-Aktie profitiert: KI-Einsatz wird verstärkt - Weniger Filialen
BayWa-Aktie mit Verlust: Ordnungsgeld wegen verspäteter Zahlenmeldung BayWa-Aktie mit Verlust: Ordnungsgeld wegen verspäteter Zahlenmeldung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Richemont Aktie

Kaufen
Verkaufen
Richemont Aktien-Sparplan
165,50 EUR -1,95 EUR -1,16 %
STU
165,40 EUR -1,35 EUR -0,81 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 98,29 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1W5CV

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0210483332

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CFRHF

Jefferies & Company Inc.

Richemont Buy

09:31 Uhr
Richemont Buy
Aktie in diesem Artikel
Richemont
165,50 EUR -1,95 EUR -1,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Franken belassen. Trotz der kurzfristigen Chancen durch eine höhere US-Nachfrage, deren Nachhaltigkeit indes diskutabel sei, habe der europäische Luxusgütersektor seit Jahresbeginn abgewertet, schrieb James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Von einem aktiengetriebenen Wertaufbau profitiere in China nur eine Minderheit - der stagnierende Immobiliensektor bleibe ein Hindernis für einen breiteren Wiedereinstieg der Anleger. Der Experte erwartet ein weiteres schwankungsanfälliges Jahr für die Branche. Hermes sollte von einer vergleichsweise zahlungskräftigen Kundschaft profitieren, weshalb er die Aktie nun zum Kauf empfiehlt. Zudem bevorzugt er Richemont gegenüber LVMH und Moncler./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
190,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
152,65 CHF		 Abst. Kursziel*:
24,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
179,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

09:31 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
19.01.26 Richemont Buy UBS AG
19.01.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Richemont

finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 mittags schwächer
finanzen.net SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SMI präsentiert sich zum Start leichter
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel: SLI zum Start des Donnerstagshandels im Plus
finanzen.net Donnerstagshandel in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Gewinnzone
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Plus
Financial Times Richemont reports double-digit sales growth on high-end jewellery demand
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Compagnie Financiere Richemont AG (CFRUY) is a Great Choice
Financial Times Cartier owner Richemont sales rise as rich shoppers spend on jewellery
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Non-Financial Report
Business Times Europe: Stoxx 600 rounds off fifth week of gains, Cartier-parent Richemont advances
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Accounts
RSS Feed
Richemont zu myNews hinzufügen