Richemont Aktie

165,10 EUR -0,35 EUR -0,21 %
STU
152,25 CHF -0,40 CHF -0,26 %
SWX
Marktkap. 98,27 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV

ISIN CH0210483332

Symbol CFRHF

Jefferies & Company Inc.

Richemont Buy

09:26 Uhr
Richemont Buy
Richemont
165,10 EUR -0,35 EUR -0,21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 190 Franken auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic kommentierte am Dienstag die deutliche Preiserhöhung der Marke Cartier in Südkorea. Diese folge einem ähnlichen Anstieg in Japan in der Vorwoche. Aktuell entspreche dies mehr oder minder einer Anpassung an die schwache Entwicklung der lokalen Währungen Yen und Won. Dies erinnere für den Luxussektor darin, wie entscheidend Preissetzungsmacht für die Margen sei./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
190,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
152,45 CHF		 Abst. Kursziel*:
24,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
152,25 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
24,79%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
179,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

09:26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Richemont Buy UBS AG
26.01.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

