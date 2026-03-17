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Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Goldman Sachs Group Inc.

Roche Neutral

08:41 Uhr
Roche Neutral
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
432,80 USD 29,91 USD 7,42%
Charts| News| Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 349 auf 346 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten besserten sich, das sei in den Aktien der Schweizer allerdings bereits recht gut eingepreist, schrieb James Quigley am Donnerstagabend im Resümee der Quartalszahlen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 23:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Roche Neutral

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
346,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 432,80		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
342,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

08:41 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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