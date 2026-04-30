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Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
JP Morgan Chase & Co.

Roche Neutral

15:56 Uhr
Roche Neutral
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
432,80 USD 29,91 USD 7,42%
Charts| News| Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 325 Franken belassen. Nach den Zahlen des Pharmakonzerns zum ersten Quartal habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Core EPS) für 2026 etwas angehoben, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Roche Neutral

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
325,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 432,80		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
348,33 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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