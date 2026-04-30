Roche Aktie
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 325 Franken belassen. Nach den Zahlen des Pharmakonzerns zum ersten Quartal habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Core EPS) für 2026 etwas angehoben, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Roche Neutral
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
325,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 432,80
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
348,33 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|15:56
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Roche Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:56
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Roche Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.04.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Roche Buy
|UBS AG
|23.04.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|10.04.26
|Roche Buy
|UBS AG
|23.04.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:56
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.