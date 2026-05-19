DAX 24.796 -1,3%ESt50 6.054 -0,9%MSCI World 4.842 -0,1%Top 10 Crypto 8,2070 -1,5%Nas 26.854 -0,9%Bitcoin 55.329 +0,3%Euro 1,1611 +0,1%Öl 97,12 -0,3%Gold 4.472 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Marvell Technology A3CNLD Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Broadcom A2JG9Z Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leicht im Minus erwartet -- Asiens Börsen tiefer -- Broadcom mit enttäuschenden Ergebniszahlen -- SpaceX setzt Ausgabepreisfest -- HOCHTIEF steigt in DAX auf -- BYD im Fokus
Top News
Webinar mit Christian Schlegel: Von Dax bis Dow - das bewegt die Märkte im zweiten Halbjahr 2026 Webinar mit Christian Schlegel: Von Dax bis Dow - das bewegt die Märkte im zweiten Halbjahr 2026
Rückschlag dürfte sich fortsetzen: DAX mit roten Vorzeichen erwartet - Rekordhoch rückt wieder in die Ferne Rückschlag dürfte sich fortsetzen: DAX mit roten Vorzeichen erwartet - Rekordhoch rückt wieder in die Ferne
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Roche Aktie

Kaufen
Verkaufen
finanzen.net zero
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855167

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012032048

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RHHVF

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Jefferies & Company Inc.

Roche Underperform

08:01 Uhr
Roche Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Das Risiko für die mittelfristigen Ziele der Schweizer scheine etwas gesunken zu sein, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend nach einer Gesprächsrunde mit dem Konzernchef Thomas Schinecker. Priorität habe die Einführung neuer Medikamente nach jüngsten Phase-III-Daten von Gazyva, Fenebrutinib und Giredestrant. Entscheidend bleibe zudem "Pipeline, Pipeline, Pipeline" - also die Forschung nach neuen Wirkstoffen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 16:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 16:46 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Roche Underperform

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
230,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

08:01 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
27.05.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
26.05.26 Roche Overweight Barclays Capital
04.05.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
01.05.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

dpa-afx Roche-Aktie legt zu: Kooperation mit MPP bei Lizenzierung von Grippemittel Xofluza
dpa-afx Roche-Aktie dennoch schwächer: Tecentriq erhält US-Zulassung bei Blasenkrebs
dpa-afx Roche-Aktie im Plus: Währungseffekte belasten - Prognose bleibt bestätigt
dpa-afx ROUNDUP: Roche bekommt Gegenwind durch Währungseffekte - Jahresziel steht
Zacks Roche Holding (RHHBY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
Roche Holding AG FDA accepts New Drug Application for Roche’s giredestrant in ER-positive early-stage breast cancer, the first and only oral SERD with positive phase III results in the curative setting
Roche Holding AG Roche to present new data advancing its obesity portfolio at the American Diabetes Association’s 2026 Scientific Sessions
Roche Holding AG Roche launches the Liver Disease Panel, the first suite of certified algorithms to support Chronic Liver Disease management
Roche Holding AG Roche to present new data at ASCO 2026, reinforcing giredestrant's potential to transform the treatment paradigm in early breast cancer
Benzinga Roche, Eli Lilly Alzheimer&#39;s Blood Test Cleared In Europe For Earlier Detection
Roche Holding AG Roche receives CE mark for new blood test to detect Alzheimer's pathology: Elecsys® plasma phosphorylated-tau 217 (pTau217)
Benzinga Roche To Acquire PathAI In Up To $1.05 Billion Deal To Expand Digital Pathology Push
RSS Feed
Roche AG (Genussschein) zu myNews hinzufügen