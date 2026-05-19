Roche Aktie
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Die Updates des Pharmakonzerns auf der Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) in New Orleans dürften an der Einschätzung der Marktstellung im Bereich Gewichtsreduktion nichts ändern, schrieb Michael Leuchten am Montag./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 02:06 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 02:06 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Roche Underperform
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
230,00 CHF
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
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