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Symbol RHHVF

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Jefferies & Company Inc.

Roche Underperform

13:26 Uhr
Roche Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Die Updates des Pharmakonzerns auf der Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) in New Orleans dürften an der Einschätzung der Marktstellung im Bereich Gewichtsreduktion nichts ändern, schrieb Michael Leuchten am Montag./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 02:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 02:06 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Roche Underperform

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
230,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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