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Marktkap. 126,38 Mrd. EUR

KGV 16,57 Div. Rendite 0,83%
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WKN A1H81L

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ISIN GB00B63H8491

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Symbol RYCEF

Jefferies & Company Inc.

Rolls-Royce Buy

12:31 Uhr
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
14,22 EUR -0,45 EUR -3,07%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1590 auf 1530 Pence gesenk, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Entwicklung hin zu einer Öffnung der Straße von Hormus habe den zivilen Luftfahrtunternehmen eine gewisse Atempause verschafft, schrieb Chloe Lemarie in einer Branchenstudie vom Montag. Da die Lage zunächst aber volatil bleiben dürfte, sei sie nun vorsichtiger für Titel aus dem Ersatzteil- und Nachrüstbereich. Die Expertin befürchtet negative Nachrichten zur Flugverkehrsnachfrage, die das Wachstum hier bremsen dürften. Unternehmen aus dem Bereich Landverteidigung erschienen nach einer starken Kurskorrektur jetzt am attraktivsten. Dagegen stufte Lemarie Safran und Leonardo auf "Hold" herab, da ein schwierigeres Umfeld im Ersatzteilmarkt beziehungsweise ein Führungswechsel die Bewertungen hier inzwischen fair erscheinen ließen./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
15,30 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
12,31 £		 Abst. Kursziel*:
24,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,22 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

12:31 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
10.04.26 Rolls-Royce Buy UBS AG
07.04.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.03.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
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