RWE Aktie
Marktkap. 40,99 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Ahmed Farman rechnet durch die Aufstockung des Anteils am Stromnetzbetreiber Amprion mit einem Ergebnisbeitrag von 1 bis 3 Prozent für die Essener, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb. Die Finanzierung über eine Kapitalerhöhung überraschte ihn allerdings./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 20:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 20:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,74 €
|Abst. Kursziel*:
13,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,25%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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